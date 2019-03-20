«Дом волшебников»: орловцев приглашают на выставку к юбилею Театра кукол

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-20T09:15:27+03:00

С экспонатами разных лет жители смогут познакомиться в краеведческом музее

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В четверг, 21 марта, орловцев приглашают на выставку к 75-летнему юбилею со дня основания Театра кукол. С экспонатами разных лет жители смогут познакомиться в краеведческом музее.

Свою историю Орловский кукольный театр начал с показа первого спектакля 5 сентября 1943 года. Тогда это была сказка по пьесе Тараховской «По щучьему велению». Режиссировала постановку художественный руководитель театра Александра Воскресенская, ранее – артистка Ленинградского театра кукол.

За 75 лет театру с гастролями удалось объехать всю центральную Россию, Украину, Белоруссию, Дагестан, Чечню. Артисты побывали в Болгарии и не один раз выступали во Франции. А за время своего существования в театре поставили более 300 спектаклей для детей и их родителей.

- На выставке будут представлены фотографии, документы, афиши, книги отзывов, паркетные, планшетные, тростевые, перчаточные куклы, художественные композиции по сюжетам театральных постановок, макет дизайнерского оформления интерьеров театра. В специальных фотозонах выставки посетители смогут сделать памятные снимки с ростовыми куклами, - рассказали «КП» организаторы выставки.

Открытие театральной экспозиции запланировано на 14 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU