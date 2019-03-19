2019-03-19T17:10:36+03:00
Общество

В Орле составят график сноса рекламных конструкций

Речь идет о тех вывесках, которые не вошли в схему размещения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле составят график сноса рекламных конструкцийВ Орле составят график сноса рекламных конструкцийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вопрос о рекламных конструкциях подняли чиновники на одном из последних совещаний в администрации Орла. Как констатировали первые лица города, изменений в деле о размещении стендов с рекламой пока не видно.

Напомним, в 2018 году в Орле был утвержден новый свод правил согласования вывесок и рекламных конструкций. Эти требования, согласно документу, призваны обеспечить гармоничность рекламы в городском ландшафте. Так, по правилам вывески и реклама должны размещаться в строго отведенных для этого местах, отмеченных в проектной документации подрядчиком или установленных в документах при переводе помещения из жилого в нежилое.

Как оказалось, осведомлены о новых правилах не все. В этой связи администрация Орла составит график сноса рекламных конструкций. Речь идет о тех вывесках, которые не вошли в схему размещения.

- Если собственники добровольно не демонтируют свои конструкции, демонтаж должен проводиться принудительно, - констатировали чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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