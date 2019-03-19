СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-19T16:46:35+03:00

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В 2018 году на «отлично» нормы ГТО сдали больше тысячи орловчан. Точные цифры привел центр тестирования по оценке выполнения нормативов комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Так, по результатам проведенных 149 мероприятий, в тестировании приняли участие 1776 жителей Орловской области. Из них 1047 человек выполнили нормативы комплекса на знак отличия. Золотой знак получили 418 человек, серебряный - 390, бронзовый — 239.

Самым значительным мероприятием по пропаганде и реализации комплекса ВФСК «ГТО» стал ежегодный фестиваль для дошкольников. В его программу вошли такие виды как: наклон вперед, сгибание и разгибание рук из упора лежа, челночный бег, прыжок в длину с места. Кроме того, ежегодно проводятся Чемпионаты и Первенства города Орла по видам спорта, которые входят в программу. В их числе полиатлон, легкая атлетика, пулевая стрельба, лыжные гонки и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU