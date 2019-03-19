СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-19T16:35:17+03:00

«Его Величество театр» предстанет перед орловцами в библиотеке Бунина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В новой выставке экспонируются материалы об истории и современной деятельности орловских театров, их репертуаре, гастролях и актерах

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«Его Величество театр» предстанет перед орловцами в библиотеке имени Бунина. В новой выставкеэкспонируются материалы об истории и современной деятельности орловских театров, их репертуаре, гастролях и актерах.

- Вниманию читателей предложены книги воспоминаний театральных художников Ильи Сегала и Моисея Рохлина. Представлен материал о крепостном театре графа Сергея Каменского. На выставке можно познакомиться с творческой деятельностью ведущих театров Орла и с основными вехами развития орловского драматического театра, - рассказали «КП» организаторы книжной выставки.

Напомним, театральная история Орловщины насчитывает более 200 лет. Благодаря графу Сергею Каменскому в России родился один из старейших театров.

ИСТОЧНИК KP.RU