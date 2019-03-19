Как орловцам получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-19T16:18:18+03:00

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Сегодня 382 орловские семьи получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Но как получить такой платеж, и кто имеет на него право – рассказывает «КП».

Напомним, правом получения ежемесячной выплаты из средств материнского капитала обладают нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен в период с 1 января 2018 года. Для этого необходимо рассчитать общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, затем разделить это число на 12, после - разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка.

В случае, если эта цифра получилась меньше 1,5-кратного прожиточного минимума в Орловской области за второй квартал года перед обращением за назначением выплаты, можно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением. Стоит отметить, что при подсчете общего дохода семьи учитывается все: и зарплаты, и премии, и пенсии, и социальные пособия, и стипендии, компенсации, алименты и другие.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена со дня рождения ребенка, позднее со дня подачи заявления.

В 2019 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала составляет 9 741 рубль.

ИСТОЧНИК KP.RU