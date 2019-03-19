Глава Орловщины встретился с Патриархом Кириллом
Темой беседы стали вопросы церковно-государственного взаимодействия
Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Глава Орловщины встретился с Патриархом Кириллом. Темой беседы стали вопросы церковно-государственного взаимодействия.
- 19 марта в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. – сообщили в пресс-службе Патриарха.
Отмечается, что на встрече шла речь о взаимодействии между церковью и государством на Орловщине.
ИСТОЧНИК KP.RU