Под уголовное дело попал орловец, учинив драку с собутыльником

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-19T15:45:13+03:00

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Житель Мценска попал под уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу. Расследованием занялись местные сотрудники полиции. После полученной из больницы информации о том, что с тяжелыми травмами поступил мужчина, стражи порядка немедленно выехали туда, а затем и к дому, где был обнаружен пациент.

Оказалось, что мужчина вместе с 33-летним обидчиком вместе выпивали в компании. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку, после чего местному жителю понадобилась помощь врачей.

- В отношении амчанина было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Ведется следствие. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU