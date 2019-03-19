Под уголовное дело попал орловец, учинив драку с собутыльником
Житель Мценска попал под уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу. Расследованием занялись местные сотрудники полиции. После полученной из больницы информации о том, что с тяжелыми травмами поступил мужчина, стражи порядка немедленно выехали туда, а затем и к дому, где был обнаружен пациент.
Оказалось, что мужчина вместе с 33-летним обидчиком вместе выпивали в компании. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку, после чего местному жителю понадобилась помощь врачей.
- В отношении амчанина было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Ведется следствие. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU