СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-19T12:10:13+03:00

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Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские в Свердловском районе. Сотрудники ГИБДД проверили эксплуатационное состояние переездов и провели профилактические беседы с водителями.

По данным региональной Госавтоинспекции с начала 2019 года полицейские выявили 262 нарушения водителями правил проезда железнодорожных переездов. Поэтому, в целях профилактики ДТП, до 29 марта сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Внимание переезд».

- Абсолютно все участники дорожного движения должны подчиняться запрету на нахождение в зоне переезда, когда шлагбаум начинает закрываться или уже находится в таком положении, и загорелся соответствующий сигнал светофора. Это правило также распространяется на велосипедистов и пешеходов. Разрешено находиться не ближе, чем в пяти метрах от заграждающей конструкции. Если железнодорожный переезд без шлагбаума, то расстояние до ближайшего рельса должно составлять как минимум 10 метров, - напоминают Госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU