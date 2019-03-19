Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские
Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские в Свердловском районе. Сотрудники ГИБДД проверили эксплуатационное состояние переездов и провели профилактические беседы с водителями.
По данным региональной Госавтоинспекции с начала 2019 года полицейские выявили 262 нарушения водителями правил проезда железнодорожных переездов. Поэтому, в целях профилактики ДТП, до 29 марта сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Внимание переезд».
- Абсолютно все участники дорожного движения должны подчиняться запрету на нахождение в зоне переезда, когда шлагбаум начинает закрываться или уже находится в таком положении, и загорелся соответствующий сигнал светофора. Это правило также распространяется на велосипедистов и пешеходов. Разрешено находиться не ближе, чем в пяти метрах от заграждающей конструкции. Если железнодорожный переезд без шлагбаума, то расстояние до ближайшего рельса должно составлять как минимум 10 метров, - напоминают Госавтоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU