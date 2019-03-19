2019-03-19T11:32:20+03:00
Происшествия

На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцев

Дорогой алкоголь жители Орла прятали в рукава и карманы верхней одежды
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцевНа попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцевФото: Архив "КП"
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На попытках вынести из магазинов спиртное за минувшие выходные попались трое орловцев. Инциденты произошли в разных супермаркетах Орла. Вынос неоплаченного алкоголя предотвратили росгвардейцы.

В каждом из трех случаев орловцы прятали спиртные напитки в рукава и внутренние карманы верхней одежды. На месте происшествия в руки к правоохранителям попали мужчины 40 и 39-ти лет, а также 21-летний парень. Оказалось, все неудавшиеся воры нигде не работают, а двое из них уже привлекались раньше к административной и уголовной ответственностям.

- В настоящий момент задержанные граждане переданы полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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