СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-19T11:32:20+03:00

На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцев Фото: Архив "КП"

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На попытках вынести из магазинов спиртное за минувшие выходные попались трое орловцев. Инциденты произошли в разных супермаркетах Орла. Вынос неоплаченного алкоголя предотвратили росгвардейцы.

В каждом из трех случаев орловцы прятали спиртные напитки в рукава и внутренние карманы верхней одежды. На месте происшествия в руки к правоохранителям попали мужчины 40 и 39-ти лет, а также 21-летний парень. Оказалось, все неудавшиеся воры нигде не работают, а двое из них уже привлекались раньше к административной и уголовной ответственностям.

- В настоящий момент задержанные граждане переданы полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU