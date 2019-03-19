СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-19T11:12:15+03:00

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Неправильное использование печи привело к пожару в жилом доме орловской глубинки. ЧП произошло на улице Пролетарской в городе Новосиле.

- В результате пожара сгорела и обрушилась крыша на площади 24 квадратных метра, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали четыре раза, из них – один выезд на ликвидацию пожара и три – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU