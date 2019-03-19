Более 30 общественных предложений передали орловские активисты губернатору

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-19T10:57:25+03:00

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Более 30 общественных предложений передали орловские активисты главе региона Андрею Клычкову на ежегодной региональной конференции Народного фронта. Эти направления по итогам проведенных рейдов, по словам общественников, могут повлиять на качество жизни в Орловской области и эффективно исполнить новый «майский указ» президента.

Часть общественных предложений касалась медицины. В том числе, активисты выступили с инициативой разработать дорожную карту для устранения кадрового дефицита в медучреждениях для оказания первой помощи. Кроме того, они предложили подключить к интернету амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты.

Также общественники поддержали идею введения в эксплуатацию бобслейной эстакады. Дело в том, что с момента открытия она бездействует: ширина рельс не соответствует ширине современного боба, а длина контуруклона тормозного участка составляет 17,8 метров вместо 40-ка. Рекомендовали активисты и построить скейтпарк в Орле. В своих предложениях общественники затронули и вопрос многодетных семей.

- В городе практически нет земли, которую можно было бы бесплатно передать многодетным семьям. Мы предлагаем проработать вопрос о создании эффективного механизма по обеспечению таких семей земельными участками со всей необходимой инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства на территории области, - подчеркнули общественники.

В перечень общественных инициатив эксперты включили также рекомендацию о постановке городских лесов города Орла на кадастровый учет. По их мнению, это позволит включить их территории в состав лесопаркового защитного пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU