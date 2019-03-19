Орловский суд обязал главврача психобольницы установить в учреждении камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-19T10:40:09+03:00

Ранее из-за непринятых вовремя мер безопасности из здания сбежал пациент и поставил под угрозу жизни людей

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Орловский суд обязал главврача областной психобольницы установить в учреждении камеры видеонаблюдения. Ранее требования о безопасности в медцентре соблюдались ненадлежащим образом. Само здание больницы, территория и посты охраны не были оборудованы системой видеомониторинга.

- При этом установка системы видеонаблюдения является приоритетной мерой для обеспечения безопасности пациентов учреждения, медперсонала и посетителей. По указанным фактам главному врачу больницы было внесено представление, однако нарушения устранены не были, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Из-за неисполненных требований из больницы сбежал пациент. Мужчина, самовольно уйдя из медучреждения, совершил ряд преступлений и поставил под угрозу жизни людей.

В суд был направлен иск. По решению суда руководство психобольницы обязали обеспечить безопасность зданий и ее территории. Деньги на оборудование больнице выделит региональный Департамент здравоохранения.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU