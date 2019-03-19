В Орле открылась выставка "Крым наш"

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-19T10:13:30+03:00

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Вместе с празднованием пятой годовщины присоединения полуострова к России в Орловском областном выставочном центре начала работу экспозиция с говорящим названием «Крым наш». Произведения, представленные на ней, перенесут гостей на Крымский полуостров.

На выставке представлены произведения, созданные в Крыму или по мотивам пребывания на полуострове. Это работы кисти таких мастеров как Дмитрий Белюкин, Евгений Ромашко, Андрей Захаров, Олег Молчанов, Станислав Москвитин, Дмитрий Слепушкин, Владимир Штейн - большинство Заслуженные художники России.

На картинах - красоты КрымаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Кстати, в экспозиции представлена редкая картина «У берегов Крыма» созданная, предположительно Алексеем Пешковым (Максимом Горьким).

- Картина передана на выставку нынешним правообладателем коллекционером Лавреновым, который, получил ее от семьи Алексея Максимовича Пешкова. Картина содержит надписи, позволяющие атрибутировать авторство писателя. По информации семьи Пешкова, картина написана в 30-е годы прошлого века в районе дачи «Тессели» в Крыму. В настоящее время заканчивается графологическая экспертиза подписи на картине, - рассказали в Областном выставочном центре.

Выставка работает до 7 апреляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

Работает до 7 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU