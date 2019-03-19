2019-03-19T09:59:13+03:00
Общество

За звание лучшей детской пожарной дружины боролись 18 команд Орла

На смотре-конкурсе агитбригад ребятам предстояло показать «визитную карточку» команды, музыкальный номер и наглядную агитацию
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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За звание лучшей детской пожарной дружины боролись 18 команд Орла. Смотр-конкурс агитбригад среди школьников состоялся 14 и 15 марта в детских домах творчества.

- В смотре принимали участие ребята разного возраста, от начальной школы до старшеклассников. Дети добросовестно готовились к нему в свободное от учебы время и проявили неисчерпаемый творческий потенциал. Отдельной благодарности заслуживают учителя, которые помогали ребятам в подготовке к конкурсу, - отметил начальник отдела по делам гражданской обороны и ЧС Мераб Дохнадзе.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Ребятам предстояло показать «визитную карточку» команды, музыкальный номер и наглядную агитацию. Особенно члены жюри оценили выступления команд из школ № 30 и № 34.

Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

ИСТОЧНИК KP.RU

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