За звание лучшей детской пожарной дружины боролись 18 команд Орла
За звание лучшей детской пожарной дружины боролись 18 команд Орла. Смотр-конкурс агитбригад среди школьников состоялся 14 и 15 марта в детских домах творчества.
- В смотре принимали участие ребята разного возраста, от начальной школы до старшеклассников. Дети добросовестно готовились к нему в свободное от учебы время и проявили неисчерпаемый творческий потенциал. Отдельной благодарности заслуживают учителя, которые помогали ребятам в подготовке к конкурсу, - отметил начальник отдела по делам гражданской обороны и ЧС Мераб Дохнадзе.
Фото с сайта городской администрации
Ребятам предстояло показать «визитную карточку» команды, музыкальный номер и наглядную агитацию. Особенно члены жюри оценили выступления команд из школ № 30 и № 34.
Фото с сайта городской администрации
ИСТОЧНИК KP.RU