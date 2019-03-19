2019-03-19T09:57:16+03:00
Общество

Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей

Сбербанк проанализировал объём пожертвований и благотворительных перечислений по своим системам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2018 году он составил 3,8 млрд. рублей, что на 3% ниже показателя в 2017 году. Это связано с некоторым падением перечислений организациям, занимающимся разными видами благотворительности. Немного сократились взносы в пользу спорта. Пожертвования по двум крупнейшим статьям — для детей и религиозным организациям – ежегодно растут на 13% и 8% соответственно.

Ежемесячно пожертвования через системы ПАО Сбербанк совершают примерно 106,5 тысяч россиян. Средний объём платежа равен 1412 рублей. Среднее пожертвование для религиозных организаций — 2899 рублей. Аналогичный показатель для перечислений на помощь детям — 817 рублей. Но по совокупным сборам «детское» направление наиболее крупное. В общей сложности на такие пожертвования приходится более половины всего объёма благотворительности (57,8%).

В целом по банку среди лидеров по объёму полученных благотворительных платежей — фонд «Подари жизнь» (направление «Дети»), Московская Марьинорощинская Еврейская Община («Религия») и благотворительный фонд «Память поколений» (помощь ветеранам).

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле составят график сноса рекламных конструкций
На «отлично» нормы ГТО сдали больше тысячи орловчан
«Его Величество театр» предстанет перед орловцами в библиотеке Бунина
Как орловцам получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала
Глава Орловщины встретился с Патриархом Кириллом
Под уголовное дело попал орловец, учинив драку с собутыльником
Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские
На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцев
Неправильное использование печи привело к пожару в жилом доме орловской глубинки
Более 30 общественных предложений передали орловские активисты губернатору
Орловский суд обязал главврача психобольницы установить в учреждении камеры видеонаблюдения
За минувшую неделю из-за плохих дорог в Орловской области произошло пять ДТП с пострадавшими
В Орле открылась выставка "Крым наш"
За звание лучшей детской пожарной дружины боролись 18 команд Орла
Попутные УАЗ и «Хонда» столкнулись на трассе «Орел-Тамбов»
В четверг в Орле проверят систему оповещения
На улице Раздольной в Орле горит склад
Фестиваль социальной рекламы стартовал на Орловщине
Миллионы рублей обещают вложить в развитие сёл на Орловщине
«Правнуки победителей»: орловские школьники напишут сочинения о прадедах-воинах
В Орле представители Совфеда посетили строительные площадки города
На Орловщине в руки правоохранителям попался закладчик наркотиков
Дошкольники сдают ГТО: на этой неделе в Орле выберут победителей
Орловского коллектора наказали приставы за давление на должника
Спасатели отрабатывают навыки по ликвидации ЧС в малых городах Орловщины
У Орловского департамента информационных технологий новый глава
На выходных спасатели вызволяли застрявших питомцев орловчан
Четырехэтажное здание горело в переулке Артельном в Орле на выходных