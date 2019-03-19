СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-19T09:47:55+03:00

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Попутные УАЗ и «Хонда» столкнулись на трассе «Орел-Тамбов» в понедельник вечером, 18 марта. 24-летний водитель за рулем иномарки следовал со стороны Ливен. В районе 1-го километра автодороги молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и влетел во впереди идущий УАЗ.

- В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка УАЗа. Женщина получила травмы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU