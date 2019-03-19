В четверг в Орле проверят систему оповещения

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-19T09:41:11+03:00

Сирены завоют в промежутке с 11 до 13 часов дня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Орле пройдет проверка системы оповещения. Сирены в облцентре завоют в четверг, 21 марта.

- С 11.00 до 13.00 на территории Орловской области будет проводиться техническая проверка средств оповещения с включением электросирен и выносных акустических установок в городских округах и муниципальных районах области, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Горожан попросили сохранять спокойствие при включении сирен.

ИСТОЧНИК KP.RU