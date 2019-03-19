В четверг в Орле проверят систему оповещения
Горожан просят сохранять спокойствие
Сирены завоют в промежутке с 11 до 13 часов дняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле пройдет проверка системы оповещения. Сирены в облцентре завоют в четверг, 21 марта.
- С 11.00 до 13.00 на территории Орловской области будет проводиться техническая проверка средств оповещения с включением электросирен и выносных акустических установок в городских округах и муниципальных районах области, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
Горожан попросили сохранять спокойствие при включении сирен.
ИСТОЧНИК KP.RU