На улице Раздольной в Орле горит склад
Сегодня утром в Северном районе Орла загорелось складское помещение. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило на единый номер 112 в 8.41 утра.
Телеграм канал Орел 112Фото: соцсети
- На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2, ПСЧ-1 Информация уточняется, - добавили в ведомстве.
UPD 10.16
В телеграм-канале Орел 112 появилось сообщение о том, что у ангара рухнула крыша.
- Внутри топливо, баллоны с пропаном и кислородом. Площадь пожара примерно 250 квадратов. Полыхает по всей площади. Полыхающий склад на Раздольной обрушился. Баллоны взорвались солярка хорошо полыхает. Дело осложняется тем, что на территории склада нет гидрантов и воды, - сообщает канал.
По официальной информации, сейчас на месте работают несколько машин из разных пожарных частей города.
Информации о пострадавших сейчас нет.
ИСТОЧНИК KP.RU