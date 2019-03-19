2019-03-19T10:20:11+03:00
Происшествия

На улице Раздольной в Орле горит склад

На месте ЧП работают спасатели [информация обновляется]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Сообщение о возгорании спасателям поступило в 8.40 утраСообщение о возгорании спасателям поступило в 8.40 утраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня утром в Северном районе Орла загорелось складское помещение. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило на единый номер 112 в 8.41 утра.

Телеграм канал Орел 112 Фото: соцсети

Телеграм канал Орел 112Фото: соцсети

- На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2, ПСЧ-1 Информация уточняется, - добавили в ведомстве.

UPD 10.16

В телеграм-канале Орел 112 появилось сообщение о том, что у ангара рухнула крыша.

- Внутри топливо, баллоны с пропаном и кислородом. Площадь пожара примерно 250 квадратов. Полыхает по всей площади. Полыхающий склад на Раздольной обрушился. Баллоны взорвались солярка хорошо полыхает. Дело осложняется тем, что на территории склада нет гидрантов и воды, - сообщает канал.

По официальной информации, сейчас на месте работают несколько машин из разных пожарных частей города.

Информации о пострадавших сейчас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские
На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцев
Неправильное использование печи привело к пожару в жилом доме орловской глубинки
Более 30 общественных предложений передали орловские активисты губернатору
Орловский суд обязал главврача психобольницы установить в учреждении камеры видеонаблюдения
За минувшую неделю из-за плохих дорог в Орловской области произошло пять ДТП с пострадавшими
В Орле открылась выставка "Крым наш"
За звание лучшей детской пожарной дружины боролись 18 команд Орла
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
Попутные УАЗ и «Хонда» столкнулись на трассе «Орел-Тамбов»
В четверг в Орле проверят систему оповещения
Фестиваль социальной рекламы стартовал на Орловщине
Миллионы рублей обещают вложить в развитие сёл на Орловщине
«Правнуки победителей»: орловские школьники напишут сочинения о прадедах-воинах
В Орле представители Совфеда посетили строительные площадки города
На Орловщине в руки правоохранителям попался закладчик наркотиков
Дошкольники сдают ГТО: на этой неделе в Орле выберут победителей
Орловского коллектора наказали приставы за давление на должника
Спасатели отрабатывают навыки по ликвидации ЧС в малых городах Орловщины
У Орловского департамента информационных технологий новый глава
На выходных спасатели вызволяли застрявших питомцев орловчан
Четырехэтажное здание горело в переулке Артельном в Орле на выходных