На улице Раздольной в Орле горит склад

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-19T10:20:11+03:00

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 8.40 утра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня утром в Северном районе Орла загорелось складское помещение. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило на единый номер 112 в 8.41 утра.

Телеграм канал Орел 112Фото: соцсети

- На место пожара выехали пожарные ПСЧ-2, ПСЧ-1 Информация уточняется, - добавили в ведомстве.

UPD 10.16

В телеграм-канале Орел 112 появилось сообщение о том, что у ангара рухнула крыша.

- Внутри топливо, баллоны с пропаном и кислородом. Площадь пожара примерно 250 квадратов. Полыхает по всей площади. Полыхающий склад на Раздольной обрушился. Баллоны взорвались солярка хорошо полыхает. Дело осложняется тем, что на территории склада нет гидрантов и воды, - сообщает канал.

По официальной информации, сейчас на месте работают несколько машин из разных пожарных частей города.

Информации о пострадавших сейчас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU