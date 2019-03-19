2019-03-19T09:19:33+03:00
Общество

Фестиваль социальной рекламы стартовал на Орловщине

На конкурс принимаются творческие видео-работы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фестиваль социальной рекламы стартовал на ОрловщинеФестиваль социальной рекламы стартовал на ОрловщинеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Фестиваль социальной рекламы «Молодое поколение выбирает» стартовал на Орловщине. До 19 апреля на конкурс принимаются творческие видео-работы на темы:«Интернет - это свобода или контроль?», «Информационно-алгоритмическое воздействие», «Угроза вырождения человечества», «Свобода выбора: сознание или безумие», «Стандарты поведения».

Как заявляют организаторы фестиваля, к участию приглашаются студенты, школьники и обучающиеся учреждений допобразования, орловцы, иногородние участники в возрасте от 14 до 35 лет.

Заявку на участие необходимо подать в отдел молодежной политики управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла по адресу: Орёл, Пролетарская гора, 1 (кабинет 328).

Торжественная церемония награждения победителей и призёров Конкурса состоится 30 апреля в 12 часов в здании Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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