Миллионы рублей обещают вложить в развитие сёл на Орловщине

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-18T16:48:05+03:00

В 2019 году только финансирование благоустройства территорий превысит 730 миллионов

Изменить размер текста: A A

На сегодняшнем, 18 марта, заседании облаправительства одной из обсуждаемых тем стало развитие сельских территорий Орловщины. По планам, в 2019 году только в благоустройство территорий вложат больше 730 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на развитие села в рамках программы по обеспечению комфортной среды проживания. В прошлом году сумма составляла около 540 млн рублей.

- В 2019 году будет также продолжена реализация межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области». Объем финансирования программы превысит 1,7 млрд рублей. Значительная часть из этих средств будет направлена на развитие сельских территорий, решение самых острых проблем, в числе которых, ремонт и строительство новых школ, детских садов, объектов сельской медицины, культуры и спорта, ремонт дорог, строительство объектов водоотведения и газоснабжения, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU