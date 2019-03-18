В Орле представители Совфеда посетили строительные площадки города

СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-18T15:04:19+03:00

Одна из целей визита представителей Совфеда в регион – знакомство с реализацией проекта «Жильё и городская среда»

Гости посмотрели как возводятся детский сад и многоэтажки в микрорайоне Зареченский

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В Орле представители Совета Федерации посетили строящиеся объекты. Гости побывали на стройке детского сада и жилых домов в микрорайоне «Зареченский».

Одна из целей визита членов Совфеда в Орел – знакомство с реализацией проекта «Жильё и городская среда». Неотъемлимой его частью является строительство жилых домов и социально важных объектов. Первой стройплощадкой, которую посетили визитеры, стал будущий детсад на 230 мест.

- Строительство объекта происходит точно по установленному графику. В настоящий момент производится монтаж окон, устройство кровли, начаты работы по монтажу внутренних сетей тепло- и водоснабжения. При этом строительство блочной котельной выполнено на 100%, строительство наружных сетей (в т.ч. тепловых) – на 89%, - рассказали в ПАО «Орелстрой», который возводит данный объект.

Затем столичные гости побывали на стройплощадках жилых домов.

- Для нас очень важна реализация проекта «городская среда». В принципе, это улучшение жизни, - отметил Валерий Семёнов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - То, что сейчас здесь видим – радует.

ИСТОЧНИК KP.RU