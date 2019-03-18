СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-18T14:39:07+03:00

На Орловщине в руки правоохранителям попался закладчик наркотиков Фото: Архив "КП"

20-летнего парня с более полутора граммов «синтетики» задержали на улице

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На Орловщине в руки правоохранителям попался молодой закладчик наркотиков. 20-летнего парня задержали на улице в Ливнах.

- При нем было обнаружено и изъято вещество, предположительно наркотическое. Согласно исследованию, им оказался синтетический наркотик весом 1,58 грамма, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. В его жилье правоохранители провели обыск. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU