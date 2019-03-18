Дошкольники сдают ГТО: на этой неделе в Орле выберут победителей
В финальных соревнованиях участвуют 12 воспитанников детских садов
Фото с сайта администрации Орла
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На этой неделе в Орле выберут победителя фестиваля «Дошкольники сдают ГТО». В финальных соревнованиях участвуют 12 воспитанников детских садов, поровну -мальчиков и девочек.
На последнем этапе выступят по одному детскому саду в каждом районе Орла с лучшими результатами предыдущих соревнований. В финал вышли четыре детских сада: № 50, № 22, № 35, № 81.
Завершающий день турнира по ГТО пройдет 21 марта в детском саду № 81 и 22 марта в детском саду № 22.
Начало в 10 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU