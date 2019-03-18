Дошкольники сдают ГТО: на этой неделе в Орле выберут победителей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-18T13:53:17+03:00

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На этой неделе в Орле выберут победителя фестиваля «Дошкольники сдают ГТО». В финальных соревнованиях участвуют 12 воспитанников детских садов, поровну -мальчиков и девочек.

На последнем этапе выступят по одному детскому саду в каждом районе Орла с лучшими результатами предыдущих соревнований. В финал вышли четыре детских сада: № 50, № 22, № 35, № 81.

Завершающий день турнира по ГТО пройдет 21 марта в детском саду № 81 и 22 марта в детском саду № 22.

Начало в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU