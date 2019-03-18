2019-03-18T13:30:41+03:00
Происшествия

Орловского коллектора наказали приставы за давление на должника

Компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловского коллектора наказали приставы за давление на должникаОрловского коллектора наказали приставы за давление на должникаФото: Архив "КП"
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Орловского коллектора наказали приставы за давление на должника. Микрофинансовую компанию привлекли к административной ответственности.

- Сотрудник коллектора в Ливнах в целях возврата просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров оказывала на должника психологическое давление. В качестве доказательства в суде была предъявлена аудиозапись разговоров, — сообщили «КП» в пресс-службе УФССП по Орловской области.

Суд, рассмотрев доказательства психологического давления на должника, выразившегося в манипуляции страхом, назначил организации административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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