СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-18T13:30:41+03:00

Орловского коллектора наказали приставы за давление на должника Фото: Архив "КП"

Компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей

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Орловского коллектора наказали приставы за давление на должника. Микрофинансовую компанию привлекли к административной ответственности.

- Сотрудник коллектора в Ливнах в целях возврата просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров оказывала на должника психологическое давление. В качестве доказательства в суде была предъявлена аудиозапись разговоров, — сообщили «КП» в пресс-службе УФССП по Орловской области.

Суд, рассмотрев доказательства психологического давления на должника, выразившегося в манипуляции страхом, назначил организации административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU