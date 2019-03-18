Спасатели отрабатывают навыки по ликвидации ЧС в малых городах Орловщины

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-18T12:50:12+03:00

По замыслу, в Болхове сотрудники МЧС работали с последствиями взрыва бытового газа в квартире

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Спасатели продолжают отрабатывать навыки по ликвидации ЧС на Орловщине. На этот раз учебные гарнизоны прибыли в Болхов для проработки действий при взрыве бытового газа.

По замыслу, ЧП произошло в квартире первого этажа двухэтажного дома на улице Октябрьской. Из-за взрыва квартира загорелась, обрушилось межэтажное перекрытие в доме. Несколько человек погибли, многие были ранены.

Первыми к месту трагедии прибыли спасатели. Сотрудники МЧС эвакуировали жителей многоквартирного дома и потушили условный пожар. После оказания первой помощи пострадавшим медики доставили их в Болховскую больницу. Полицейские оцепили место ЧС для его охраны. Сотрудники служб оперативно отключили дом от газа и электричества.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- При отработке действий было отмечено достаточно четкое управление руководством района структурными подразделениями района, принимавшими участие в ликвидации условной ЧС, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU