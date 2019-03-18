У Орловского департамента информационных технологий новый глава

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-18T14:02:15+03:00

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Орловский департамент информационных технологий возглавил Александр Пилипенко. Он сменил на посту отправившегося в столицу Юрия Урсу.

В настоящее время Пилипенко назначен исполняющий обязанности департамента. Представил его глава региона Андрей Клычков на сегодняшнем заседании Правительства.

- Александр Пилипенко имеет квалификации инженера и экономиста-менеждера, неоднократно проходил дополнительную профессиональную переподготовку по направлениям техносферной безопасности, управления персоналом, информационной безопасности и защиты информации. Также он имеет ученую степень кандидата технических наук, 10-летний стаж работы. Он трудился системным администратором, инженером конструктором по автоматизации, руководил коммерческим предприятием, имеет опыт работы на производстве, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

До назначения в последнее время преподавал в ОГУ им. Тургенева.

ИСТОЧНИК KP.RU