У Орловского департамента информационных технологий новый глава
Орловский департамент информационных технологий возглавил Александр Пилипенко. Он сменил на посту отправившегося в столицу Юрия Урсу.
В настоящее время Пилипенко назначен исполняющий обязанности департамента. Представил его глава региона Андрей Клычков на сегодняшнем заседании Правительства.
- Александр Пилипенко имеет квалификации инженера и экономиста-менеждера, неоднократно проходил дополнительную профессиональную переподготовку по направлениям техносферной безопасности, управления персоналом, информационной безопасности и защиты информации. Также он имеет ученую степень кандидата технических наук, 10-летний стаж работы. Он трудился системным администратором, инженером конструктором по автоматизации, руководил коммерческим предприятием, имеет опыт работы на производстве, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
До назначения в последнее время преподавал в ОГУ им. Тургенева.
ИСТОЧНИК KP.RU