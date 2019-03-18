На выходных спасатели вызволяли застрявших питомцев орловчан
На минувших выходных спасатели несколько раз вызволяли застрявших питомцев орловчан. В одном из случаев на высокое дерево забрался кот. В спасательную службу обратилась его хозяйка.
Сотрудники МЧС выехали на улицу Ленина в поселок Змиевка. От испуга кот без посторонней помощи спуститься не мог. Пожарные аккуратно сняли животное с дерева, спустили его на землю и передали хозяйке.
- Еще один кот умудрился застрять в оконном проеме в доме на улице Пушкина в Орле пока хозяева отсутствовали. Прибывшие спасатели освободили животное, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 16 раз, из них – девять на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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