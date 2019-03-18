СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-18T10:57:42+03:00

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Четырехэтажное здание горело в переулке Артельном в Орле на выходных. ЧП произошло субботним вечером, 16 марта.

- В результате пожара в помещении бытовки сгорел диван и закоптилась мебель, оплавились стены, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит устанавить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 16 раз, из них – девять на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU