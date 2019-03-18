Четырехэтажное здание горело в переулке Артельном в Орле на выходных
Пострадало помещение бытовки с мебелью
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Четырехэтажное здание горело в переулке Артельном в Орле на выходных. ЧП произошло субботним вечером, 16 марта.
- В результате пожара в помещении бытовки сгорел диван и закоптилась мебель, оплавились стены, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит устанавить специалистам. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 16 раз, из них – девять на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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