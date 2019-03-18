В одном из дворов Орловщины под колеса «Рено» попала женщина
Пешеход получила травмы
Фото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:
В одном из дворов Орловщины под колеса «Рено» попала женщина. ДТП произошло в субботу днем, 16 марта, в Мценске. Водитель автомобиля сдавал задом во дворе дома № 27 по площади Ленина и наехал на пешехода.
- В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего запрошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»