СЕГОДНЯ 10:50 2019-03-18T10:50:28+03:00

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В одном из дворов Орловщины под колеса «Рено» попала женщина. ДТП произошло в субботу днем, 16 марта, в Мценске. Водитель автомобиля сдавал задом во дворе дома № 27 по площади Ленина и наехал на пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запрошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU