В Орле не разъехались газель с хлебом и «Лексус»
Авария с участием газели и «Лексуса» произошла в Орле в минувшую субботу, 16 марта. Около полудня на улице 1-ой Курской иномарка выехала на встречную полосу, зацепила газель с хлебом и отлетела в стойку дорожного знака.
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
- При ДТП водитель автомобиля Лексус получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего запрошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, один погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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