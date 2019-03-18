В Орле не разъехались газель с хлебом и «Лексус»

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-18T10:18:54+03:00

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Авария с участием газели и «Лексуса» произошла в Орле в минувшую субботу, 16 марта. Около полудня на улице 1-ой Курской иномарка выехала на встречную полосу, зацепила газель с хлебом и отлетела в стойку дорожного знака.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

- При ДТП водитель автомобиля Лексус получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запрошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU