Орловщина заняла 21 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-18T10:12:26+03:00

В 2018-м область получила больше 260 миллионов рублей льготами

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Орловщина заняла 21 место из 48-ми в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. О таких результатах на расширенном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам сообщил Сергей Антонцев, руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности.

По словам главы управления, в 2018-м область получила больше 267 миллионов рублей льготами. Причем около 80 % из них были льготами по налогу на имущество.

Сергей Антонцев также отметил, что в минувшем году была внедрена целевая модель по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на 95,6 %. По итогам данной работы Орловская область заняла 16 место по стране и 5 место в ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU