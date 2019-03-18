В ДТП на улице Спивака в Орле погиб водитель

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-18T09:36:53+03:00

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Трагическое ДТП произошло в Орле на улице Спивака в минувшее воскресенье, 17 марта. Участниками аварии около половины девятого вечера стали иномарка «Рено-Логан» и «Нива».

Водитель «Рено» двигался со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Черепичной. В районе дома № 74Д по улице Спивака автомобиль влетел во встречную «Ниву».

- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель ВАЗа получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запрошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU