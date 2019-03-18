2019-03-18T09:36:53+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Спивака в Орле погиб водитель

Машина мужчины столкнулась со встречной
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Трагическое ДТП произошло в Орле на улице Спивака в минувшее воскресенье, 17 марта. Участниками аварии около половины девятого вечера стали иномарка «Рено-Логан» и «Нива».

Водитель «Рено» двигался со стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Черепичной. В районе дома № 74Д по улице Спивака автомобиль влетел во встречную «Ниву».

- В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель ВАЗа получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запрошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых два человека получили травмы, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле не разъехались газель с хлебом и «Лексус»
Орловщина заняла 21 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
Большая вечёра пройдет в Орле
«Крым наш»: в Орле откроется новая выставка
Пожилого орловца обчистил кавалер его квартирантки
В Орле потеплеет
В Орле отметили пятилетие воссоединения Крыма и России
Международный фестиваль сценических искусств пройдет в Орле в воскресенье
На Орловщине идет подготовка к цифровому телевещанию
Ко дню рождения орловского композитора Евгения Дербенко откроется выставка
Более полутора граммов «синтетики» изъяли полицейские у орловца
Прокуратура проверила состояние крыши дома № 1 на бульваре Победы в Орле
Фото-факт: орловцы оставили на аварийном доме «крик о помощи» Клычкову
"Старые купюры пора менять на новые": мошенница лишила сбережений 84-летнюю орловчанку
В День добрых дел орловцы стали донорами
Орловским парням грозит тюрьма за кражу кабеля с предприятия
На выходных в Орле до +5 и небольшой дождь