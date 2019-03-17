В Орле отметили пятилетие воссоединения Крыма и России

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-17T11:51:29+03:00

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В субботу, 16 марта, орловцы отметили воссоединение Крыма с исторической Родиной. Ровно пять лет назад жители полуострова провели референдум, на котором значительное большинство сказали «да» присоединению к России.

По данным ВЦИОМ присоединение Крыма к России положительно оценили 95% жителей нашей страныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тогда россияне активно поддержали крымчан. По данным ВЦИОМ присоединение Крыма к России положительно оценили 95% жителей нашей страны.

Коллективы выступили на ярмарках выходного дняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спустя пять лет историческое событие продолжают вспоминать. На орловских городских трех площадках – ярмарках выходного дня на площадях Комсомольской, Жукова и возле ДК «Металлург» - прошел фестиваль «Крымская весна». Для гостей ярмарок была подготовлена народная праздничная программа в исполнении творческих коллективов Орловского городского Центра культуры, сотрудников ДК «Металлург» и орловского русского народного хора имени Александра Крепких.

Праздник прошел на площади Жукова, Комсомольской и у КДЦ "Металлург"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако многочисленностью празднества в этом году не отличились. Как отметили некоторые орловцы, они даже не знали о празднике.

ИСТОЧНИК KP.RU