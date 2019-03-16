Фото-факт: орловцы оставили на аварийном доме «крик о помощи» Клычкову

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-16T10:18:18+03:00

Как гласит одно из посланий, жильцы двухэтажки ждут расселения уже семь лет

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В социальных сетях вновь замелькали послания Губернатору Орловской области Андрею Клычкову. На этот раз сообщение с «криком о помощи» главе региона оставили на одном из аварийных домов Орла.

Похоже, что надпись оставили сами жильцы двухэтажки. От безвыходности положения, именно так орловцы хотели обратить внимание на условия их проживания.

Например, как гласит одно из посланий, дом, где живут семьи с детьми, ждет расселения уже седьмой год. «Администрации наплевать на людей», - написали орловцы.

ИСТОЧНИК KP.RU