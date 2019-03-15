"Старые купюры пора менять на новые": мошенница лишила сбережений 84-летнюю орловчанку

СЕГОДНЯ 17:12 2019-03-15T17:14:06+03:00

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В орловской глубинке 84-летняя женщина стала жертвой мошенницы и лишилась сбережений. Незнакомка нагрянула к ней домой и рассказала, что нужно обменять старые купюры на новые.

Все случилось в Малоархангельском районе. В дом пенсионерки постучала женщина, представилась социальным работником. Визитерша напела бабушке песню о том, что производится обмен купюр, что старые надо переписать и обязательно заменить новыми. Пенсионерка поверила и передала деньги. После лжесоцработница попросила одеться пожилую женщину для якобы совместного визита в банк и обещала подождать хозяйку на улице. А затем ее и след простыл.

Доверчивая орловчанка заволновалась и позвонила знакомой из социальной службы. Женщина заявила в полицию.

- По адресу проживания пенсионерки для проверки информации прибыли полицейские, она сообщила им что обнаружила пропажу 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение злоумышленницы, - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Между тем полицейские напоминают жителям региона: если к Вам приходят незнакомцы, представляются сотрудниками социальной службы и сообщают об обмене денег, не верьте им - это мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU