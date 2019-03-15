В День добрых дел орловцы стали донорами

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-15T16:11:00+03:00

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В День добрых дел, который отмечается 15 марта, орловцы стали донорами. На станции переливания свою кровь пожертвовали полсотни человек.

День добрых дел праздную в марте во многих странах мира.

- В Орле в этот день в акции по сбору крови приняли участие более 50 студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, представителей волонтерских движений, воспитанников детско-юношеского центра «Десантник» и учебного центра «ДОСААФ», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Возможно, в будущем собранная кровь позволит спасти чью-то жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU