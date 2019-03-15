Дело орловца, зарезавшего знакомого в новогодние праздники, направлено в суд

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-15T13:48:20+03:00

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В Орле будут судить мужчину, который в новогодние праздники зарезал своего знакомого. Региональный СК завершил расследование кровавого преступления.

Все случилось в ночь с 4 на 5 января. Орловец пьянствовал в своей квартире с товарищем. Алкогольные возлияния привели к ссоре, хозяин жилища схватил нож и напал с ним на оппонента. От множественных ран мужчина скончался на месте происшествия. Нападавший вынес его тело в подъезд и оставил на лестничной площадке. Раскрыть преступление удалось по горячим следам. Под тяжестью улик орловец во всем сознался.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU