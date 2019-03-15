Орловщина потеряла одну позицию в экологическом рейтинге регионов

СЕГОДНЯ 12:44 2019-03-15T12:48:34+03:00

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Орловская область в свежем экологическом рейтинге регионов, составленном по итогам зимы, потеряла одну позицию и опустилась на строчку ниже. Результаты исследования представила организация «Зеленый патруль».

Орловская область заняла 47 строчку, соседствуя с Ненецким автономный округом и республикой Адыгея. Стоит отметить, что соседи Орловщины -Белгородская область и Курская вошли в топ-10 чистых регионов, а еще один сосед – Калуга – расположилась на 11 месте.

А первое место заняла Тамбовская область. Также в десятке – Москва, Алтайский край и Республика Алтай, Мурманская, Магаданская, области, республика Коми и Санкт-Петербург.

- Большая часть Региональных операторов (по обращению с отходами) просто не готова наладить вывоз, сортировку и захоронение мусора. Да и часть жителей нашей страны у нас вообще никогда не платила за вывоз мусора, особенно в сельской местности. Конечно, ответственность с губернаторов по реализации мусорной реформы никто не снимал, - отметил председатель Правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

ИСТОЧНИК KP.RU