2019-03-15T11:45:25+03:00
Общество

К ремонту еще нескольких участков дорог приступили в Орле

Рабочие латают ямы литым асфальтом
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле Спецавтобаза взялась за ямочный ремонт. Литым асфальтом залатают еще несколько участков дорог.

Как отметил директор предприятия Александр Байдак, в ночь с 13 на 14 марта три бригады предприятия приводили в порядок переулок Дарвина, улицу Красноармейскую и участок на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина и Брестской. Дальше в планах - ремонт переулка Маслозаводского, улицы Гостиной, Авиационной, Мостовой, Городской, Розы Люксембург, Васильевской, Комсомольской, Латышских стрелков (от Авиационной до Карачевского шоссе), Карачевское и Кромское шоссе, покрытие Красного моста.

По информации УКХ Орла, сейчас ремонт дорожного полотна в областном центре ведется в рамках гарантийных обязательств. На объекты вышли уже 80% подрядчиков, всего же должны привести в порядок 16 участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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