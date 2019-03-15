2019-03-15T11:09:11+03:00
Общество

Под Орлом может появиться коттеджный поселок

Жителям региона предлагают проголосовать за наиболее понравившийся проект
Ольга СУПОНЕВА
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Один из проектов. Фото: vk.com/orelstroy57Один из проектов. Фото: vk.com/orelstroy57
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Под Орлом может появиться современный загородный поселок. Уже представлено несколько его проектов и жители региона могут проголосовать за наиболее приглянувшийся.

Варианты проектов представил крупнейший застройщик региона «Орелстрой». Их разработали на конкурсной основе молодые архитекторы – студенты ОГУ им. Тургенева. Лучшие из разработок выбрала конкурсная комиссия и теперь они представлены на суд жителей региона.

- Единый архитектурный стиль, гармоничность красок, форм, расположение неподалеку от популярных городских маршрутов. При этом территория застройки должна находиться в живописном, экологически чистом местечке, с благоустроенной зоной отдыха или парком. В поселке обязательно расположены основные объекты социальной инфраструктуры – аптека, медпункт, магазин и детский сад, а коттеджи, таунхаусы и квартиры в малоэтажных многоквартирных домах, с продуманной и комфортной планировкой, - рассказали о будущем поселке в ПАО «Орелстрой».

Проголосовать за тот или иной проект можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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