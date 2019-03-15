Под Орлом может появиться коттеджный поселок
Под Орлом может появиться современный загородный поселок. Уже представлено несколько его проектов и жители региона могут проголосовать за наиболее приглянувшийся.
Варианты проектов представил крупнейший застройщик региона «Орелстрой». Их разработали на конкурсной основе молодые архитекторы – студенты ОГУ им. Тургенева. Лучшие из разработок выбрала конкурсная комиссия и теперь они представлены на суд жителей региона.
- Единый архитектурный стиль, гармоничность красок, форм, расположение неподалеку от популярных городских маршрутов. При этом территория застройки должна находиться в живописном, экологически чистом местечке, с благоустроенной зоной отдыха или парком. В поселке обязательно расположены основные объекты социальной инфраструктуры – аптека, медпункт, магазин и детский сад, а коттеджи, таунхаусы и квартиры в малоэтажных многоквартирных домах, с продуманной и комфортной планировкой, - рассказали о будущем поселке в ПАО «Орелстрой».
Проголосовать за тот или иной проект можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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