«История Крымской весны»: в Орле открылась новая выставка
В Орле начала работу и ждет гостей выставка, посвященная присоединению Крыма и Севастополя к России. Экспозиция под названием «История Крымской весны» расскажет о событиях пятилетней давности, проведет экскурс в историю вопроса.
- Гости узнают о событиях XVIII века, приведшим к присоединению Крыма к Российской империи, познакомятся с ходом Крымской войны 1853-1855 годов, выдающимися военачальниками и флотоводцами той эпохи. Значительная часть представленных изданий посвящена обороне Севастополя и Крымской наступательной операции в ходе Великой Отечественной войны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Также на выставке орловцы узнают и о современных туристических маршрутах полуострова, культурных событиях и жизнью Крыма.
КОГДА, ГДЕ?
Ул. Максима, Горького, 43
Выставка работает до 25 марта
ИСТОЧНИК KP.RU
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