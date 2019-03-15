2019-03-15T10:31:46+03:00
Звезды

«История Крымской весны»: в Орле открылась новая выставка

Экспозиция ждет гостей в библиотеке им. Бунина
Ольга СУПОНЕВА
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КрымКрымФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле начала работу и ждет гостей выставка, посвященная присоединению Крыма и Севастополя к России. Экспозиция под названием «История Крымской весны» расскажет о событиях пятилетней давности, проведет экскурс в историю вопроса.

- Гости узнают о событиях XVIII века, приведшим к присоединению Крыма к Российской империи, познакомятся с ходом Крымской войны 1853-1855 годов, выдающимися военачальниками и флотоводцами той эпохи. Значительная часть представленных изданий посвящена обороне Севастополя и Крымской наступательной операции в ходе Великой Отечественной войны, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также на выставке орловцы узнают и о современных туристических маршрутах полуострова, культурных событиях и жизнью Крыма.

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Максима, Горького, 43

Выставка работает до 25 марта

ИСТОЧНИК KP.RU

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