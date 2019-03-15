Орловец оказался на больничной койке после пожара
В местной деревне полыхала хозяйственная постройка
Фото: архив "КП"
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Поздним вечером четверга 14 марта орловским спасателям поступил сигнал о пожаре в деревне Грачевка под Орлом. Полыхала хозяйственная постройка.
Огнеборцы прибыли на место. Огонь уничтожил строение на площади в шесть квадратных метров.
- При пожаре пострадал один человек – 34-летний мужчина, – которого доставили в областную клиническую больницу. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер материального ущерба устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU