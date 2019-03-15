В честь воссоединения Крыма с Россией в Орле пройдут народные гуляния
В Орле в субботу, 16 марта, пройдут народные гуляний в честь воссоединения Крыма с Россией. Площадкой для них станут три ярмарки выходного дня.
Выступления артистов пройдут с 10 утра и до 13 часов дня.
- На Комсомольской площади для жителей и гостей города выступят артисты Орловского городского центра культуры, КДЦ «Металлург» представит выступления своих воспитанников, а на площади Жукова выступят творческие коллективы Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Организаторы отмечают, что торговле песни и пляски не помешают.
КОГДА, ГДЕ?
16 марта, 10.00-13.00
Пл. Комсомольская, пл. КДЦ «Металлург», пл. Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»