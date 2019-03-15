2019-03-15T10:06:16+03:00
Общество

В честь воссоединения Крыма с Россией в Орле пройдут народные гуляния

Местом их проведения станут ярмарки выходного дня
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Организаторы уверяют - торговле веселье не помешаетОрганизаторы уверяют - торговле веселье не помешаетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле в субботу, 16 марта, пройдут народные гуляний в честь воссоединения Крыма с Россией. Площадкой для них станут три ярмарки выходного дня.

Выступления артистов пройдут с 10 утра и до 13 часов дня.

- На Комсомольской площади для жителей и гостей города выступят артисты Орловского городского центра культуры, КДЦ «Металлург» представит выступления своих воспитанников, а на площади Жукова выступят творческие коллективы Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Организаторы отмечают, что торговле песни и пляски не помешают.

КОГДА, ГДЕ?

16 марта, 10.00-13.00

Пл. Комсомольская, пл. КДЦ «Металлург», пл. Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Афиша Орел»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловским парням грозит тюрьма за кражу кабеля с предприятия
На выходных в Орле до +5 и небольшой дождь
Дело орловца, зарезавшего знакомого в новогодние праздники, направлено в суд
Орловщина потеряла одну позицию в экологическом рейтинге регионов
К ремонту еще нескольких участков дорог приступили в Орле
Под Орлом может появиться коттеджный поселок
«История Крымской весны»: в Орле открылась новая выставка
Орловец оказался на больничной койке после пожара
В Орле пожарные тушили баню
Водитель отвлекся: под Орлом легковушка врезалась в ограждение
К Пасхе на кладбищах Орла наведут порядок
В Орле возле администрации легковушка сбила пешехода
К ремонту дороги в Межевом переулке в Орле застройщик приступит в конце мая
Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке в Москве
С «Лабораторией безопасности» познакомились орловские школьники
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Два похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейские
Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской области
Орловский художник стал секретарем Союза художников России по ЦФО
Новые аппараты для гемодиализа появились в клинической больнице Орла
В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста»