В честь воссоединения Крыма с Россией в Орле пройдут народные гуляния

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-15T10:06:16+03:00

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В Орле в субботу, 16 марта, пройдут народные гуляний в честь воссоединения Крыма с Россией. Площадкой для них станут три ярмарки выходного дня.

Выступления артистов пройдут с 10 утра и до 13 часов дня.

- На Комсомольской площади для жителей и гостей города выступят артисты Орловского городского центра культуры, КДЦ «Металлург» представит выступления своих воспитанников, а на площади Жукова выступят творческие коллективы Орловской области, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Организаторы отмечают, что торговле песни и пляски не помешают.

КОГДА, ГДЕ?

16 марта, 10.00-13.00

Пл. Комсомольская, пл. КДЦ «Металлург», пл. Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU