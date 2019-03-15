В Орле пожарные тушили баню

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-15T09:40:52+03:00

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В Орле в четверг14 марта пожарные боролись с огнем, охватившим баню. Пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы электроустановок.

Сигнал о возгорании постройки на улице Слободской поступил в начале девятого утра. Спасатели выехали на место.

- В результате пожара в бане выгорел предбанник на площади двенадцать квадратных метров термические повреждения получили коридор, веранда и чердачное помещение, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU