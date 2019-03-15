2019-03-15T09:40:52+03:00
Происшествия

В Орле пожарные тушили баню

Пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы электроустановок
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле в четверг14 марта пожарные боролись с огнем, охватившим баню. Пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы электроустановок.

Сигнал о возгорании постройки на улице Слободской поступил в начале девятого утра. Спасатели выехали на место.

- В результате пожара в бане выгорел предбанник на площади двенадцать квадратных метров термические повреждения получили коридор, веранда и чердачное помещение, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. К счастью, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловским парням грозит тюрьма за кражу кабеля с предприятия
На выходных в Орле до +5 и небольшой дождь
Дело орловца, зарезавшего знакомого в новогодние праздники, направлено в суд
Орловщина потеряла одну позицию в экологическом рейтинге регионов
К ремонту еще нескольких участков дорог приступили в Орле
Под Орлом может появиться коттеджный поселок
«История Крымской весны»: в Орле открылась новая выставка
Орловец оказался на больничной койке после пожара
В честь воссоединения Крыма с Россией в Орле пройдут народные гуляния
Водитель отвлекся: под Орлом легковушка врезалась в ограждение
К Пасхе на кладбищах Орла наведут порядок
В Орле возле администрации легковушка сбила пешехода
К ремонту дороги в Межевом переулке в Орле застройщик приступит в конце мая
Орловцы представили свои произведения на Всероссийской художественной выставке в Москве
С «Лабораторией безопасности» познакомились орловские школьники
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
Два похищенных ВАЗа разыскали орловские полицейские
Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской области
Орловский художник стал секретарем Союза художников России по ЦФО
Новые аппараты для гемодиализа появились в клинической больнице Орла
В Болхове подрядчика оштрафовали за срыв сроков ремонта «Синицына моста»