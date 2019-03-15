В Орле пожарные тушили баню
Пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы электроустановок
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле в четверг14 марта пожарные боролись с огнем, охватившим баню. Пламя разбушевалось из-за аварийного режима работы электроустановок.
Сигнал о возгорании постройки на улице Слободской поступил в начале девятого утра. Спасатели выехали на место.
- В результате пожара в бане выгорел предбанник на площади двенадцать квадратных метров термические повреждения получили коридор, веранда и чердачное помещение, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. К счастью, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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