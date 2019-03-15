Водитель отвлекся: под Орлом легковушка врезалась в ограждение

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-15T09:20:00+03:00

Обошлось без серьезных последствий, но травмы мужчина получил

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На орловской трассе водитель легковушки не справился с управлением и «прочесал» дорожное ограждение. Он получил травмы.

Авария случилась в четверг, 14 марта, в половине пятого утра. Водитель ехал за рулем «Гранты» по трассе М2 «Крым» со стороны Орла в направлении Курска.

- Водитель отвлекся от управления и допустил наезд на препятствие (дорожное ограждение). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU