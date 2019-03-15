К Пасхе на кладбищах Орла наведут порядок

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-15T09:10:37+03:00

В этом году она отмечается 28 апреля

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В Орле к Пасхе приведут в порядок городские кладбища. В этом году праздник выпал на 28 апреля.

О работах, которые проведут в местах упокоения, речь зашла во время объезда города его главой. Александр Муромский в компании других чиновников заехал на Крестительское кладбище.

- К Пасхе территория кладбища и входная группа будет приведена в нормативно-техническое состояние. Уже сейчас производится монтаж вывески. Мусор с контейнерной площадки вывозится два раза в неделю, согласно контракту, - сообщила Светлана Балашова, и.о. начальника УКХ.

Что касается других кладбищ, то их тоже приведут в надлежащий вид. Муромским дано поручение провести ревизию и разобраться с несанкционированных складированием мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU