В Орле возле администрации легковушка сбила пешехода

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-15T09:02:08+03:00

С травмами его доставили в больницу

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В Орле в четверг, 14 марта, произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась рядом со зданием городской администрации.

Все произошло в начале четвертого часа дня. Автомобиль «Лада» ехал по Почтовому переулку со стороны улицы Ленина в направлении улицы Пролетарская гора. Водитель допустил наезд на пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU