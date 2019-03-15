В Орле возле администрации легковушка сбила пешехода
С травмами его доставили в больницу
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле в четверг, 14 марта, произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась рядом со зданием городской администрации.
Все произошло в начале четвертого часа дня. Автомобиль «Лада» ехал по Почтовому переулку со стороны улицы Ленина в направлении улицы Пролетарская гора. Водитель допустил наезд на пешехода.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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