2019-03-15T09:02:08+03:00
Происшествия

В Орле возле администрации легковушка сбила пешехода

С травмами его доставили в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле в четверг, 14 марта, произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась рядом со зданием городской администрации.

Все произошло в начале четвертого часа дня. Автомобиль «Лада» ехал по Почтовому переулку со стороны улицы Ленина в направлении улицы Пролетарская гора. Водитель допустил наезд на пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24