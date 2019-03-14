К ремонту дороги в Межевом переулке в Орле застройщик приступит в конце мая
На этой неделе разбитый участок засыплют щебенкой
Фото пресс-службы горсовета
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Жители переулка Межевого в Орле вновь пожаловались на разрушенную дорогу. Не так давно на этом участке началось строительство нового жилого комплекса. Из-за строительной техники дорога пришла в негодность.
В ноябре прошлого года было принято решение об установке знака, запрещающего проезд грузовиков в этом переулке. Здесь же застройщик сделал и тротуар в начале декабря. Но весна снова внесла свои коррективы, и дороги не стало.
Как стало известно, застройщик планирует приступить к строительству дороги 31 мая. Пока на этой неделе, обещали сотрудники компании, непригодный участок засыплют щебенкой.
ИСТОЧНИК KP.RU