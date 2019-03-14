2019-03-14T13:59:39+03:00
Общество

Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу

Полностью завершены расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в РФ многоквартирного дома, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу
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Это произошло в Воронеже, где Домостроительный комбинат (АО «ДСК») завершил строительство объекта и выполнил обязательства, предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ. После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства.

- Сбербанк подтвердил на практике готовность обеспечивать полный цикл открытия и сопровождения счетов эскроу, - прокомментировал событие заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Клиентам-застройщикам также предоставляется удобный сервис в «Сбербанк Бизнес Онлайн». С помощью этого сервиса застройщики могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками.

- У нас все готово для работы в новых условиях, продиктованных вступлением в силу Федерального закона №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Мы оказываем действенную поддержку участникам строительного рынка. Наша цель – обеспечить бесшовный переход в новую реальность.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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