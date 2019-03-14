2019-03-14T13:11:35+03:00
Общество

Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской области

Со слов главы региона, «голубое топливо» должно прийти в каждый дом
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской областиАндрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской областиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Андрей Клычков заявил об ускорении темпов газификации в Орловской области. Со слов главы региона, «голубое топливо» должно прийти в каждый дом.

За 10 лет в области удалось поднять уровень газификации с 79 % в 2008 году до 89,4 % в 2018-м. Средний же показатель по стране составляет 68,1 %.

- Мы и дальше намерены продолжать эту работу. Очень важно, чтобы каждая хозяйка смогла имела возможность готовить на кухонной плите, к которой подключен газ. Это также позволит решить еще одну приоритетную задачу − сравнять уровень жизни на селе и в городе, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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